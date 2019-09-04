سلامة يجدد الدعوة لكشف مصير عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 04:29 مساء

جدد مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، الدعوة إلى كشف نتائج التحقيق في حادثة خطف عضوة مجلس النواب عن مدينة بنغازي سهام سرقيوة، مشيرًا إلى أنه «لا أنباء حتى الآن» عنها.

وأعرب سلامة في إحاطته الدورية حول تطورات الأوضاع في ليبيا التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، عن قلقه من تكرار الانتهاكات، مشددًا على أن «هناك حاجة ماسة لإخضاع المسؤولين عن الانتهاكات للمساءلة».

وقال سلامة: «على السلطات في شرق ليبيا كشف مصير النائبة سهام سرقيوة بعد خطفها، وإعلان نتائج التحقيق في الحادث الذي وعدت به».

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