سلامة يدعو أعضاء مجلس الأمن إلى تقديم كل المعلومات حول مقتل موظفي البعثة الأممية في بنغازي

دعا مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تقديم كل المعلومات حول مقتل موظفي البعثة الأممية في بنغازي جراء تفجير استهدف الموظفين في مركز تجاري بالمدينة قبل اسابيع.

وقال سلامة في إحاطته الدورية حول تطورات الأوضاع في ليبيا التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، إن عدد موظفي البعثة في بنغازي ليس بالكبير، مشيرا إلى أنها تحاول التواجد في المدينة للمساعدة وتقديم الدعم.

واعتبر المبعوث الأممي في إحاطته أن هجوم القوات التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني على العاصمة طرابلس في الرابع من ابريل الماضي تسبب في وقف العملية السياسية التي كانت تبشر بوضع حد للأزمة الراهنة في البلاد.