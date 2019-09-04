عماري يناقش مع وزير الحكم المحلي تحسين أداء شركة الخدمات العامة

جانب من لقاء عماري زايد ووزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد الطاهر. (مجلس الوزراء بحكومة الوفاق)

ناقش عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الأربعاء، مع وزير الحكم المحلي، الدكتور ميلاد الطاهر، آليات تسهيل موازنات البلديات للعام 2019- 2020، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة إليها خدمة للمواطنين.

وتطرق الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق، إلى «الصعوبات التي تواجهها شركة الخدمات العامة، التي أدت إلى تدني مستوى الخدمات التي تقدمها، وتأكيد تذليلها».

واستعرض الطاهر، أمام عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق «الخطوات التي اتخذتها الوزارة في ما يخص هيكلتها لضمان زيادة نسبة الأداء فيها».

جانب من لقاء عماري زايد ووزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد الطاهر. (مجلس الوزراء بحكومة الوفاق)