باشاغا يصدر 7 قرارات بشأن دمج مديريات أمن

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 03:49 مساء
المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا. (الإنترنت)

أصدر المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، عدة قرارات بشأن دمج مديريات أمن وتكليف مديرين لها.

ووفقًا للقرار رقم 1506 لسنة 2019، «تدمج مديريات الأمن (الرجبان - جادو - الرحيبات - الحرابة - كاباو) بمديرية أمن واحدة تحت مسمى (مديرية أمن جادو) ويكون مقرها بلدية جادو، وتكليف العميد علي سليمان سعيد الهزهازي بمهام مدير أمن جادو، حسب بيان لوزارة داخلية الوفاق.

وتضمن القرار رقم 1510 لسنة 2019، دمج مديريات أمن «الجميل, رقدالين, زلطن, باطن الجبل» تحت مسمي مديرية أمن الجميل ويكون مقرها بلدية زلطن , وتكليف العميد خالد موسي أحمد اللحياني بمهام مدير أمن الجميل.

ونصَّ القرار رقم 308 لسنة 2019، على إلغاء مديرتي أمن «الزاوية الغرب والزاوية الجنوبية» وضمها لمديرية أمن الزاوية, وتكليف العميد علي خليفة اللافي بمهام مدير أمن الزاوية.

بينما نصَّ القرار رقم 1320 لسنة 2019 على دمج مديريات أمن «براك الشاطئ, القرضة الشاطئ, والشاطئ الغربي», تحت مسمي مديرية أمن الشاطئ ويكون مقرها براك الشاطئ, وتكليف العميد صلاح الدين السنوسي علي عامر بمهام مدير أمن براك الشاطئ.

وتضمن القرار رقم 1502 لسنة 2019 دمج مديريتي أمن «غريان, الأصابعة», تحت مسمي مديرية أمن غريان ويكون مقرها بلدية غريان, وتكليف العميد عمر حسين الخذراوي بمهام مدير أمن غريان.

ونصّ القرار رقم 1512 لسنة 2019 على دمج مديريتي أمن «نالوت, غدامس», تحت مسمي مديرية أمن نالوت ويكون مقرها بلدية نالوت, وتكليف العميد "طارق خليفة عسكر" بمهام مدير أمن نالوت.

كما تضمن القرار رقم 1504 لسنة 2019 دمج مديريات أمن «نسمة, مزدة, الشقيقة, الشويرف», تحت مسمي مديرية أمن مزدة ويكون مقرها بلدية مزدة، وتكليف العميد مسعود خواجة بشير بمهام مدير أمن مزدة.

ودعا المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني في مادته الثانية إلى العمل به من تاريخ صدوره، وطالب الجهات المختصة بتنفيذه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من مطار معيتيقة .. سلامة يؤكد أن تقريرا حول قصف المطار سيحال إلى «الجنايات ...
ليبيا
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
«حزب الله» ينشر «فيديو» لعملية استهداف آلية عسكرية إسرائيلية
عربى
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن ارتفاع إيراداتها 23% خلال يوليو
ليبيا
«البنتاغون» يطلق مشروعا «دفاعيا» أميركيا لمكافحة الأخبار المزيفة
دولى
فنان تركي يحول قطعًا عادية إلى أعمال فنية
ثقافة وفن
البابا فرنسيس يعلق بمصعد في الفاتيكان لمدة 25 دقيقة
دولى
تقرير غوتيريس: النزاع في ليبيا يرفع العجز إلى 10 مليارات دولار
ليبيا
«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح إذا شكل الإرهاب تهديدا جديدا
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيديو يظهر الدمار الذي خلفه إعصار «دوريان» في جزر الباهاماس