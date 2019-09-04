هبوط الدولار وارتفاع الإسترليني واليورو في السوق الرسمية

هبط سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي مقابل الدينار اليوم الأربعاء، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني واليورو في التعاملات.
وهبط سعر صرف الدولار الأميركي بفارق 0.0028 دينار، مسجلًا 1.4154 دينار مقابل 1.4182 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وارتفع الجنيه الإسترليني بفارق 0.0110 دينار، مسجلًا 1.7147 دينار مقابل 1.7037 دينار أمس، كما صعد اليورو بمقدار 0.0018 دينار، مسجلًا 1.5539 دينار مقابل 1.5521 دينار أمس.
وفي حين استقر سعر صرف الين الياباني عند مستوى 1.33 دينار، انخفض اليوان الصيني بفارق 0.0002 دينار مسجلًا 0.1976 دينار مقابل 0.1974 دينار. أما الليرة التركية فقد ارتفعت إلى 0.2488 دينار مقابل 0.2439 دينار أمس، بفارق 0.0051 دينار.
على صعيد العملات العربية تراجع الدرهم الإماراتي بفارق 0.0008 دينار، ليبلغ 0.3853 دينار مقابل 0.3861 دينار أمس. أما الدينار التونسي فقد ارتفع بفارق 0.0012 دينار، ليسجل 0.4937 دينار مقابل 0.4925 دينار أمس، بينما ارتفع الدينار الجزائري بفارق 0.001 ليبلغ 0.118 دينار ليبي مقابل 0.117 دينار ليبي الذي سجله الثلاثاء.