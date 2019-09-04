هبوط الدولار وارتفاع الإسترليني واليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 04:46 مساء

هبط سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي مقابل الدينار اليوم الأربعاء، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني واليورو في التعاملات.

وهبط سعر صرف الدولار الأميركي بفارق 0.0028 دينار، مسجلًا 1.4154 د‫ينار مقابل 1.4182 د‫ينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع الجنيه الإسترليني بفارق 0.0110 دينار، مسجلًا 1.7147 د‫ينار مقابل 1.7037 د‫ينار أمس، كما صعد اليورو بمقدار 0.0018 دينار، مسجلًا 1.5539 د‫ينار مقابل 1.5521 د‫ينار أمس.

وفي حين استقر سعر صرف الين الياباني عند مستوى 1.33 د‫ينار، انخفض اليوان الصيني بفارق 0.0002 دينار مسجلًا 0.1976 د‫ينار مقابل 0.1974 د‫ينار. أما الليرة التركية فقد ارتفعت إلى 0.2488 د‫ينار مقابل 0.2439 د‫ينار أمس، بفارق 0.0051 دينار.

على صعيد العملات العربية تراجع الدرهم الإماراتي بفارق 0.0008 دينار، ليبلغ 0.3853 د‫ينار مقابل 0.3861 د‫ينار أمس. أما الدينار التونسي فقد ارتفع بفارق 0.0012 دينار، ليسجل 0.4937 د‫ينار مقابل 0.4925 د‫ينار أمس، بينما ارتفع الدينار الجزائري بفارق 0.001 ليبلغ 0.118 د‫ينار ليبي مقابل 0.117 د‫ينار ليبي الذي سجله الثلاثاء.

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