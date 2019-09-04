هبوط الدولار وارتفاع الإسترليني واليورو في السوق الرسمية

هبط سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي مقابل الدينار اليوم الأربعاء، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني واليورو في التعاملات.

وهبط سعر صرف الدولار الأميركي بفارق 0.0028 دينار، مسجلًا 1.4154 د‫ينار مقابل 1.4182 د‫ينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع الجنيه الإسترليني بفارق 0.0110 دينار، مسجلًا 1.7147 د‫ينار مقابل 1.7037 د‫ينار أمس، كما صعد اليورو بمقدار 0.0018 دينار، مسجلًا 1.5539 د‫ينار مقابل 1.5521 د‫ينار أمس.

وفي حين استقر سعر صرف الين الياباني عند مستوى 1.33 د‫ينار، انخفض اليوان الصيني بفارق 0.0002 دينار مسجلًا 0.1976 د‫ينار مقابل 0.1974 د‫ينار. أما الليرة التركية فقد ارتفعت إلى 0.2488 د‫ينار مقابل 0.2439 د‫ينار أمس، بفارق 0.0051 دينار.

على صعيد العملات العربية تراجع الدرهم الإماراتي بفارق 0.0008 دينار، ليبلغ 0.3853 د‫ينار مقابل 0.3861 د‫ينار أمس. أما الدينار التونسي فقد ارتفع بفارق 0.0012 دينار، ليسجل 0.4937 د‫ينار مقابل 0.4925 د‫ينار أمس، بينما ارتفع الدينار الجزائري بفارق 0.001 ليبلغ 0.118 د‫ينار ليبي مقابل 0.117 د‫ينار ليبي الذي سجله الثلاثاء.