توقيع اتفاقية بين مجلس النواب وبرلمان أفريقيا الوسطى

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 02:45 مساء
عقيلة صالح يوقع اتفاقية مع رئيس برلمان أفريقيا الوسطى، 4 سبتمبر 2019، (مجلس النواب)

وقع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اتفاقية مع رئيس البرلمان الوطني بجمهورية أفريقيا الوسطى، لوران أنجون بابا، في مقر المجلس بطبرق، اليوم الأربعاء.

وأوضح المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الاتفاقية تتضمن عددا من النقاط المهمة في مجال التدريب والتطوير، وتوحيد الجهود السياسية بما يخدم البلدين.

وأشار بليحق إلى توقيع اتفاقية أخرى بين وزارة الخاجية بالحكومة المؤقتة، ووزارة خارجية أفريقيا الوسطى، في إطار التعاون السياسي بين البلدين، لافتا إلى أن وفد أفريقيا الوسطى توجه إلى قرنادة للاجتماع برئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني.

وأمس استقبل صالح، لوران أنجون بابا، والوفد المرافق له، في مطار الأبرق الدولي. وأكد صالح عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، كما تطرق إلى التجربة التي عانتها أفريقيا الوسطى وما تعانيه ليبيا، مؤكدًا أهمية الدور الأفريقي في حل الأزمة الليبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية بنغازي عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

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