«صحة الوفاق»: تخريج أول دفعة من معاهد التمريض المتوسط أواخر الشهر الجاري

استعدادات لتخريج أول دفعة من الطلاب الدارسين بمعاهد التمريض المتوسطة. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلنت اللجنة المركزية المكلفة بوزارة الصحة في حكومة الوفاق، أن الوزارة تستعد لتخريج أول دفعة من الطلاب الدارسين بمعاهد التمريض المتوسطة، التي جرى افتتاحها داخل 22 مستشفى ومركزا تخصصيا بالعاصمة طرابلس والمدن الواقعة وسط وشرق وجنوب وغرب ليبيا.



وانتهت اللجنة من إعداد الأسئلة وإصدار بطاقات التحقق من الشخصية لطلبة معاهد التمريض المتوسط، اليوم الأربعاء، استعدادا لإجراء الامتحانات النهائية لطلبة الدبلوم بالمعاهد الصحية المتوسطة التابعة لوزارة الصحة، التي ستنطلق السبت القادم، حسب بيان وزارة الصحة بحكومة الوفاق، نشر على صفحتها بموقع «فيسبوك».



وأضاف البيان أن عدد المتقدمين لإجراء الامتحانات النهائية بلغ 514 طالبا وطالبة، موزعين على 12 معهدا صحيا داخل عشر مدن ليبية «سبها ومصراتة ومرزق ومسلاتة وزليتن وغريان والزاوية وصبراتة والعجيلات وطرابلس».



وأشار البيان إلى أنه سيجرى إصدار قرار بتعيين خريجي الدفعة الأولى من التمريض داخل المستشفيات والمراكز التخصصية التي درسوا بها أواخر سبتمبر، تنفيذا لخطة الوزارة في سد العجز الحاصل في العناصر الطبية المساعدة العاملة بالمستشفيات، كما ستنفذ برامج تدريب تخصصي للخريجين بمركز تنمية القوى العاملة.