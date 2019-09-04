مؤسسة ألمانية تقدم منح دراسية في الموسيقى والفنون المسرحية

وزير التعليم في حكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، (أرشيفية: صفحة الوزارة على فيسبوك)

قدمت مؤسسة «DAAD» للتبادل الأكاديمي الألمانية، عددًا من منح الدراسات العليا للعام الجامعي 2019 - 2020، في مجالات: «الموسيقى، الفنون المسرحية، الفنون الجميلة، التصميم، الاتصال المرئي والأفلام، الهندسة المعمارية».

ودعت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، الطلاب الراغبين من الاستفادة من هذه المنح، بالتقدم بالمستندات والوثائق المطلوبة إلى المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، أو إرسالها إلى عنوانها في مدينة بون الألمانية.

وفي نفس السياق، فتحت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، اليوم الأربعاء، باب المشاركة في برنامج «إبيي» لتعليم الأعمال التجارية للشباب الأفريقي، في إطار مبادرة منظمة «التيكاد»، من خلال برنامج للدراسة العليا لدرجة «الماجستير» اعتبارًا من سبتمبر العام 2020 إلى أغسطس العام 2023.