السراج يعتمد الخطة التشغيلية لشركة الكهرباء لإضافة 2100 ميغاوات للشبكة

طرابلس - بوابة الوسط | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 02:34 مساء
اجتماع فائز السراج لبحث مشكلة الكهرباء، 4 سبتمبر 2019، (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الأربعاء، الخطة التشغيلية للشركة العامة للكهرباء، واعتمد المبلغ المطلوب لهذه الخطة، التي تهدف إلى إضافة 1300ميغاوات بحلول نهاية العام الجاري، و800 ميغاوات أخرى بحلول شهر يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع السراج مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير المالية، فرج بومطاري، ووكيل وزارة التخطيط، محمد الزيداني، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة، ومديرها التنفيذي المهندس علي ساسي، ومستشار شؤون الطاقة المهندس إبراهيم الفلاح، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، بموقع «فيسبوك».

كما ناقش الاجتماع مشروعات التنمية في مجال الكهرباء، وسبل عودة الشركات لتنفيذ هذه المشروعات، وتعهدت الشركة بتحسن ملحوظ للشبكة ابتداءً من الذروة الشتوية المقبلة.

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