سيالة يبحث مع وزير خارجية الكويت توحيد الجهود العربية تجاه الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 01:51 مساء
وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، (الإنترنت: أرشيفية)

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، مع نظيره الكويتي، صباح خالد الصباح، «توحيد الجهود العربية تجاه الأزمة الليبية ووقف العدوان على العاصمة طرابلس».

وناقش الطرفان، في اتصال هاتفي، أعمال الدورة العادية 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، المقرر عقده خلال الفترة من 8-10 من الشهر الحالي، حسب بيان «خارجية الوفاق»، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتناول الاتصال، الدور الكويتي والجهود المبذولة لوضع مقاربة للموقف الدولي تجاه الحرب على العاصمة، باعتبار دولة الكويت عضواً في مجلس الأمن وممثل المجموعة العربية داخل المجلس.

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يذكر أن سيالة شارك في أعمال قمة التيكاد باليابان، نهاية أغسطس الماضي، حيث أكد أن قوى خارجية، لم يسمها، «دعمت العدوان على العاصمة».

وأضاف أن «المطالب بوقف إطلاق النار غير المشروط هي مساواة بين معتدٍ يسعى لإعادة البلاد إلى حكم الفرد والعائلة، ومعتدى عليه يسعى لإقامة الدولة المدنية دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة».

وتعد «تيكاد» مبادرة من حكومة اليابان، لتعزيز الشراكة الأفريقية اليابانية، لحشد الدعم من أجل التنمية في القارة السمراء، ويشارك فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والبنك الدولي.

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