«أجوكو» توفر محطتي تحلية مياه لحقلي مسلة والحمادة

أجهزة محطة تحلية المياه، 2 سبتمبر 2019، (شركة الخليج العربي للنفط)

وفرت إدارة الخدمات بشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، محطتي تحلية مياه لحقلي مسلة والحمادة النفطيين، من إحدى الشركات الألمانية.

وتسلمت الشركة المحطتين، يوم الإثنين الماضي، وستنقلان إلى الحقلين من أجل توفير المياه للعاملين بهما، حسب بيان الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وذكرت الإدارة أنها ستتعاقد على محطات الصرف الصحي من المصدر نفسه لجميع الحقول، والمتوقع أن تصل أول محطة نهاية سبتمبر الجاري، ثم يصل الباقي تباعا.

وفي سياق متصل، قال مهندسون إن العمل توقف في حقل البيضاء النفطي التابع للشركة، بسبب إجراء أعمال صيانة لخط أنابيب، حسب وكالة الأنباء رويترز.

والحقل كان يضخ نحو سبعة آلاف برميل يوميا قبل الإغلاق، مما أجبر «أجوكو»، على خفض إنتاجها الكلي إلى 270 ألف برميل يوميا.