العكعاك: منفذ رأس إجدير يعمل بشكل طبيعي.. ولا صحة لتوقف المنظومة الإلكترونية

سيارات تعبر معبر رأس إجدير، (داخلية الوفاق: أرشيفية)

نفى مدير منفذ رأس إجدير، سالم العكعاك، صحة الأخبار المتداولة عبر وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بشأن توقف المنظومة الإلكترونية في المنفذ، مؤكدا أن الحركة تسير بشكل طبيعي.

وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الكثيرين أصبحوا يسافرون إلى تونس برا، بعد غلق المجال الجوي لمطار معيتيقة الدولي، إذ أصبحت رحلات الطائرات تتجه إلى مطار مصراتة.

وقررت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، يوم الإثنين الماضي، نقل رحلات الطيران عبر مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة، بعد تعرضه إلى قصف نهاية أغسطس الماضي، أسفر عن إصابة أربعة مواطنين بينهم ثلاثة حجاج «امرأة ورجلان» ومواطن آخر، حسب بيان الوزارة.

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وأكمل العكعاك: «العمل فى المنفذ مرتبط بالمواسم، فمثلا الآن الكثير من المواطنين، الحاصلين على بطاقات أرباب الأسر، يسافرون للاستفادة من خدماتها، كما نشهد زحاما خلال فترة العطلات الصيفية والدينية، التي تستمر أحيانا لمدة طويلة، تصل إلى أسبوع أو عشرة أيام، بينما هناك فترات يشهد فيها المنفذ ركودا، وتكون الحركة عبره شحيحة، وهذا طبيعي».

وكشف العكعاك أن بين خمسة وستة آلاف سيارة تعبر إلى الأراضي التونسية يوميا عبر المنفذ، وهذا العدد الكبير يؤدي إلى ضغط كبير، ومن الممكن أن تتوقف نتيجة لذلك الأجهزة لمدة ساعة على أكثر تقدير، وهو أمر عادي وسيسفر بطبيعة الحال عن الازدحام الحاصل.

وعن معبر ذهيبة البري، أكد أنه مفتوح أمام المواطنين، ويعمل بشكل طبيعي ولم يتوقف عن العمل إلا ثلاث أو أربع ساعات فقط يوم الأحد الماضي، لكن لبعده عن المدن، خاصة لسكان العاصمة والمنطقة الوسطى، يكون الضغط على معبر رأس إجدير أكبر.