مؤسسة النفط تستعرض نتائج عمليات تحسين إنتاج آبار شركة الواحة

اجتماع فني بين مؤسسة النفط وشركة الواحة للنفط، 2 سبتمبر 2019، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

استعرضت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، نتائج العمليات المكثفة لتحسين إنتاج آبار شركة الواحة للنفط، خلال الاجتماع الفني الثاني بين المؤسسة والشركة، الذي انعقد يومي الأحد والإثنين الماضيين.

وناقش الاجتماع الميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية للشركة خلال العام الجاري، والمقترحة للعام 2020، حسب بيان المؤسسة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتناول الاجتماع استعدادات لجنة إدارة الشركة لوضع المرحلة الثانية من تطوير حقل الفارغ على خط الإنتاج، إضافة إلى الخطط المقترحة لوضع حقلي شمال جالو و«م ن 98» على الإنتاج، وتطوير بعض التراكيب الصغيرة التي ستساهم في استغلال الغاز الحر والمصاحب، والحد من حرقه.

ودعت المؤسسة، إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالشركة إلى الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، بما يضمن سلامة جميع العاملين بكافّة المواقع، موجهة الشكر إلى موظفي «الواحة»؛ لما بذلوه من جهود استثنائية من أجل ضمان استمرار عمليات الإنتاج، رغم كلّ الصعوبات والتحديات التي واجهتهم.