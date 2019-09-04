فتح باب التقديم في برنامج ياباني لتعليم الأعمال التجارية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 12:30 مساء
شعار وزارة التعليم بحكومة الوفاق، (الإنترنت: أرشيفية)

فتحت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، اليوم الأربعاء، باب المشاركة في برنامج «إبيي» لتعليم الأعمال التجارية للشباب الأفريقي، في إطار مبادرة منظمة «التيكاد»، من خلال برنامج للدراسة العليا لدرجة «الماجستير» اعتبارًا من سبتمبر العام 2020 إلى أغسطس العام 2023.

ونشرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، شروط قبول الانضمام إلى البرنامج، وهي أن يكون الطلاب حاصلين على الشهادة الجامعية «البكالوريوس»، ويجيدون اللغة الإنجليزية، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضح البيان أنه من الشروط أيضًا، ألا يتجاوز عمر المتقدم أربعين سنة، منوهًا بأن التقديم متاح حتى موعد أقصاه 18 أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن اجتماعات منظمة «تيكاد» تعقد بمبادرة من حكومة اليابان، لتعزيز الشراكة الأفريقية اليابانية والحوار السياسي بين طوكيو والقادة الأفارقة، لحشد الدعم من أجل التنمية في القارة السمراء، ويحضرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والبنك الدولي.

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