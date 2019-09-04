بومطاري يستعرض مع معيتيق إجراءات مناقشة ميزانية السنة المالية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 09:02 صباحا
لقاء النائب بـ«الرئاسي» أحمد معيتيق، مع وزير «مالية الوفاق»، فرج بومطاري، 3 سبتمبر 2019، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

استعرض وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، مع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، إجراءات اللجان والإدارات المختصة بالوزارة الخاصة بمناقشات إعداد الميزانية العامة للسنة المالية 2020.

وتطرق الاجتماع، الذي عقد أمس الثلاثاء، إلى برنامج التأمين الصحي؛ لإسهامه في الرفع من مستوى الرعاية الصحية للمواطنين وآليات تنفيذه، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ويوم الأربعاء الماضي، بدأت اللجنة المالية الدائمة، برئاسة بومطاري، عقد اجتماعاتها مع القطاعات والجهات الممولة من الخزانة العامة لمناقشة مشروع الميزانية.

وترتكز الرؤية خلال تلك المناقشات على «ترشيد الإنفاق الاستهلاكي، والتوجه بقدر أكبر لنمط ميزانية تنموية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الكلي، وفتح أبواب جديدة لسوق العمل لاستيعاب معدلات البطالة، مع مراعاة المبادئ والقواعد الأساسية لإعداد الميزانيات العامة»، حسب بيان سابق للوزارة.

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