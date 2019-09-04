إعلان نتيجة امتحانات المستوى العادي والمتقدم لمدارس التعليم الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 08:33 صباحا
طلاب يؤدون امتحان شهادة الإعدادية، (تعليم الوفاق: أرشيفية)

أعلن المركز الوطني للامتحانات، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات شهادات المستوى العادي والمتقدم لمدارس التعليم الدولي للتصف الأول من العام الدراسي 2018 - 2019.

ونشرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» النتيجة، والتي أظهرت أن عدد المتقدمين 160 طالبا، نجح منهم 59، ويخوض 101 دورا ثانيا، بنسبة نجاح 36.87%.

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والسبت الماضي، قالت الوزارة إنها ستعلن نتيجة الشهادة الإعدادية خلال أيام، مؤكدة أن «الوطني للامتحانات» يواصل العمل بكافة إمكاناته على مدار الساعة، لتحقيق ذلك.

وأوضحت الوزارة أن «تأخر النتيجة هذا العام جاء لعدة أسباب، في مقدمتها وجود مئات من الطلبة النازحين الذين خاضوا الامتحانات بمدارس مختلفة، ولا يملكون ملفات دراسية أو أعمال سنة، مما شكل عائقا في حصر نتائجهم».

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