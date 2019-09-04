انتشال جثة مجهولة وسط مدينة بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 12:59 صباحا
الجثة المجهولة على إحدى العربات التابعة لجمعية السلام. (الإنترنت)

قال عضو جمعية السلام للأعمال الخيرية في بني وليد، حاتم التويجر، إن مكتب انتشال الجثث التابع للجمعية انتشل مساء الثلاثاء جثة مجهولة الهوية بطريق شارع النخيل بوسط المدينة بعد تلقيه بلاغًا عنها من أحد المواطنين، بحضور مسؤولين من مديرية الأمن والنيابة العامة.

وأوضح التويجر لـ«بوابة الوسط» أن الجثة جرى نقلها وتسليمها إلى مستشفى بني وليد العام الذي قام بحفظها في ثلاجة حفظ الموتى بدار الرحمة بالمستشفى، موضحًا أنه من المتوقع ان تعود الجثة لمهاجر من الجنسية الأفريقية.

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي، الذي يمر وسط بني وليد، ويسلكه المهربون وتجار البشر.

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