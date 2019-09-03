سفير روسيا بالأمم المتحدة: ليبيا لغز صعب للغاية.. والحل العسكري غير مقبول

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 11:02 مساء
سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا. (الإنترنت)

قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن «ليبيا لغز صعب للغاية»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحل العسكري فيها غير مقبول.

وأوضح نيبينزيا، في مؤتمر صحفي بمناسبة تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن في نيويورك، أن ليبيا «ملف صعب، ربما يكون أكثر صعوبة من الملف السوري».

وتابع: «إلا أنه إذا تمكن المجتمع الدولي من إيجاد مخرج للنزاع الليبي، فإن مثل هذه النتيجة ستجعل حل الأزمة في منطقة الساحل وما وراءها، أسهل».

وقال نيبينزيا إن «العملية السياسية وحدها هي التي ستحقق الاستقرار في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، والحل العسكري غير مقبول».

وتسببت المعارك، التي اندلعت في الرابع من أبريل الماضي، في سقوط 1093 قتيلًا، وإصابة 5762 شخصًا بجروح بينهم مدنيون، بينما تخطى عدد النازحين 100 ألف شخص، حسب وكالات الأمم المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«حزب الله» ينشر «فيديو» لعملية استهداف آلية عسكرية إسرائيلية
عربى
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن ارتفاع إيراداتها 23% خلال يوليو
ليبيا
«البنتاغون» يطلق مشروعا «دفاعيا» أميركيا لمكافحة الأخبار المزيفة
دولى
فنان تركي يحول قطعًا عادية إلى أعمال فنية
ثقافة وفن
البابا فرنسيس يعلق بمصعد في الفاتيكان لمدة 25 دقيقة
دولى
تقرير غوتيريس: النزاع في ليبيا يرفع العجز إلى 10 مليارات دولار
ليبيا
«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح إذا شكل الإرهاب تهديدا جديدا
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
غوتيريس يبدي قلقه من اندلاع «حرب أهلية» في ليبيا
ليبيا
مصدر: محكمة النقض تستشعر الحرج في الطعن الليبي على تعويضات عائلة «حنا»
ليبيا
ريال مدريد في صدام ناري بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«أودي» تستعد لإبهار عشاقها (صور)