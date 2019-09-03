«صحة الموقتة»: نعمل على تحسين الخدمات الطبية بالمستشفيات البعيدة عن مراكز المدن

مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة الموقتة نوري الفسي خلال جولته التفقدية. (الإنترنت)

أجرى مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة الموقتة، نوري الفسي، أمس، جولة تفقدية لمستشفى الجغبوب العام لمتابعة سير العمل بها.



وتفقد مدير الإدارة، مركز طبرق الطبي وبعض المرافق الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية طبرق، بحضور عضو التفتيش محمد جلهوم، بناء على تعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.



واطلع مدير التفتيش، على خدمات مركز الإسعاف والطوارئ بمستشفى الجغبوب العام وتحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية، وتقييم الأداء الوظيفي للعاملين بأقسام الإيواء، وغُرف العناية، وأقسام الإسعاف والطوارئ، وذلك وفق استراتيجية وزارة الصحة لعام 2019.



وأشار البيان إلى أنه جرى التفتيش على مخازن الأدوية وخدمات الإعاشة والتغذية والنظافة، كما تفقد إجراءات مكافحة العدوى والسلامة المهنية، ضمن توجيهات وزارة الصحة لتنظيم سيّر العمل، وتطوير نُظم الطوارئ والخدمات، ومدى توفر الاشتراطات الصحية والقانونية، بهدف تنفيذ النهج الاستراتيجي للوزارة.



وقال مدير إدارة التفتيش والمتابعة في وزارة الصحة نوري الفسي، إنه سيجرى إعداد تقارير شاملة بشأن المشاكل التي تم رصدها للوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بهدف تسريع تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات البعيدة عن مراكز المدن، بهدف تخفيف العبء على بقية المنشآت الصحية الأخرى.

مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة الموقتة نوري الفسي خلال جولته التفقدية. (الإنترنت)