مدير مشروع منحة أرباب الأسر: 180 ألف رب أسرة حصلوا على مخصصاتهم حتى الآن

مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مدير مشروع «أرباب الأسر» في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، سالم السيوي، إن 180 ألف رب أسرة حصلوا على مخصصاتهم من الدولار ضمن «منحة أرباب الأسر»، منذ 20 أغسطس الماضي.



وأضاف السيوي، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الليبية طرابلس، الثلاثاء، أن أرباب الأسر تسلموا من المصارف نصف مليار دولار، تشمل نحو مليون فرد مستحق منحة الدولار.

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وكشف السيوي في تصريحات صحفية سابقة، أن المصرف المركزي وضع خططًا لحماية إجراءات صرف مخصصات أرباب الأسر للعام 2019 من التلاعب والتزوير في الأرقام الوطنية.



وقال إن المصرف أنهى مع السجل المدني إجراءات ربط منظومة الرقم الوطني، في محاولة منهم لرصد أي مخالفات قد تحدث قبل الانتهاء من إجراءات المتقدمين للحصول على مخصصات أرباب الأسر.