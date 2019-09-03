عقيلة صالح يستقبل رئيس برلمان أفريقيا الوسطى بمطار الأبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 08:44 مساء
عقيلة صالح يستقبل نظيره بجمهورية أفريقيا الوسطى لوران أنجون بابا. (وكالة الأنباء الليبية)

استقبل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بمطار الأبرق الدولي، نظيره بجمهورية أفريقيا الوسطى، لوران أنجون بابا، والمبعوث الخاص لرئيس أفريقيا الوسطى، موليو مبو دو نتيان، بمطار الأبرق الدولي، بحضور وزير الخارجية بالحكومة الموقتة، الدكتور الهادي الحويج.

وأكد صالح عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا وأفريقيا الوسطى، كما تطرق إلى التجربة التي عانتها أفريقيا الوسطى وما تعانيه ليبيا، مؤكدًا أهمية الدور الأفريقي في حل الأزمة الليبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية بنغازي عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأضاف البيان أن «صالح تطرق إلى الدور الوطني، الذي يقوم به مجلس النواب الليبي، الجسم الشرعي الوحيد المنتخب من الشعب الليبي، والدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة من أجل القضاء على الإرهاب والتطرف وتطهير كامل التراب الليبي».

بينما أكد رئيس برلمان أفريقيا الوسطى دعم بلاده الكامل لمجلس النواب الليبي، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تدعيم العلاقات بين البلدين.

وقال أنجون بابا، إن «جمهورية أفريقيا الوسطى عانت من المجموعات المسلحة كما تعاني ليبيا الآن، وعاشت معاناة الشعب الليبي، ويجب أن نتكاتف لتجاوز كل التحديات التي تواجهنا».

وأضاف: «أنتهز هذه الفرصة لنعبر عن دعمنا الكامل لمجلس النواب، ونتمنى أن يعود السلام لليبيا، فالمجلس هو الضامن لوحدة البلاد، لأنه ممثل لأطراف الشعب الليبي كافة».

عقيلة صالح يستقبل نظيره بجمهورية أفريقيا الوسطى لوران أنجون بابا. (وكالة الأنباء الليبية)
عقيلة صالح يستقبل نظيره بجمهورية أفريقيا الوسطى لوران أنجون بابا. (وكالة الأنباء الليبية)
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