«البريقة للنفط»: منطقة بنغازي تستلم الخام المقطوف المستخدم في إنتاج إسفلت الطرق

جانب من عملية استلام منتج الخام المقطوف. (شركة البريقة عبر فيسبوك)

أعلنت شركة البريقة للنفط، أمس، انتهاء عملية استلام منتج الخام المقطوف المستخدم في إنتاج إسفلت الطرق في منطقة بنغازي.

وذكرت الشركة في بيان صحفي اليوم، أن «عملية التفريغ تمت بنجاح على الرغم من المشاكل الفنية والصعوبات التي واجهها فريق العمل والتي عالجها بحرفية كبيرة، أبرزها صيانة منظومة التسخين الحراري على خط 20 إنش بطول 13 كيلو متر المتضرر».

وأضافت الشركة، أنه «تم إجراء الصيانات اللازمة من قص ولحام وتركيب صمامات كهربائية ويدوية وصيانة مضخات التدوير مرورا بمستودع الزيت الثقيل خلال الأشهر الستة الماضية لصالح مصنع الأسفلت التابع لشركة الزاوية لتكرير النفط مما يساعد في تشغيل مصنع أسفلت بنغازي المتوقف منذ العام 2011».

جانب من عملية استلام منتج الخام المقطوف. (شركة البريقة عبر فيسبوك)