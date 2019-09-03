مفوضية اللاجئين تطالب الدول الأوروبية باستقبال المهاجرين من ليبيا

أحد موظفي مفوضية اللاجئين مع مهاجرون بمركز إيواء في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، الدول الأوروبية بالسماح باستقبال المزيد من المهاجرين من ليبيا، معربة عن أسفها لاكتظاظ مركز الاستقبال التابع لها في العاصمة طرابلس، بحسب «فرانس برس».

واعتبرت المفوضية في بيان أن الحلول المقدمة لإجلاء المهاجرين واللاجئين الذين يعانون أكثر من غيرهم إلى خارج ليبيا «تبقى محدودة للغاية»، منوهة إلى أن هذا البلد يعاني من أعمال عنف متواصلة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وقالت المفوضية العليا للاجئين في البيان إنها «تطالب بشكل دائم بتأمين مزيد من الأمكنة لإجلاء المهاجرين إليها» من ليبيا. موضحة أن مركزها القائم في طرابلس «مكتظ» ويستقبل في الوقت الحاضر ألف شخص في حين أن سعته هي 700.

وكان هذا المركز الذي يعرف باسم مركز التجميع والترحيل أقيم في ديسمبر 2018 ليعمل كنقطة عبور للمهاجرين واللاجئين المحتجزين بشكل تعسفي ممن يعتبر وضعهم «هشًا للغاية» ولا بد من نقلهم سريعًا إلى خارج ليبيا، وفق «فرانس برس».

ووصل نحو 400 مهاجر إلى هذا المركز بعد الغارة الجوية التي استهدفت في الثالث من يوليو الماضي مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء شرق العاصمة طرابلس والتي أسفرت عن مقتل 53 شخصا.

وتقدر الأمم المتحدة نحو 4900 لاجىء ومهاجر محتجزون حاليًا في مراكز إيواء تابعة لحكومة الوفاق الوطني، بينهم 3500 موجودون في مناطق مجاورة لنقاط ساخنة تشهد معارك، وتشير المنظمة الدولية إلى أن الكثير منهم موجودون في مراكز اعتقال غير رسمية، ويعيشون بأوضاع مزرية.