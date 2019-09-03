السيطرة على حريق شب في سيارة داخل محطة وقود بمنطقة النجيلة الغربية

الحريق الذي شب بسيارة في محطة وقود بمنطقة النجيلة الغربية. (وزارة الداخلية)

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، أن عناصر الشرطة والأمن وهيئة السلامة الوطنية، فرع جنزور، تمكنوا من السيطرة على حريق شب في سيارة داخل محطة وقود بمنطقة النجيلة الغربية.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الحادث وقع يوم أمس الإثنين «نتيجة لتعبئة الوقود بالجالونات»، منبهة إلى أن «ظاهرة تخزين الوقود والمحروقات من الظواهر السلبية، التي انتشرت في بلادنا رغم المخاطر الناجمة عن هذا الأمر».

وأكدت الوزارة أن تخزين الوقود «من المسببات الرئيسية لنشوب الحرائق، حيث يعد الوقود قنبلة موقوتة قد تنفجر في أية لحظة، حاصدًا معه خسائر في الأرواح والممتلكات»، داعية المواطنين إلى عدم تخزينه حفاظًا على سلامتهم.

وأشادت وزارة الداخلية بالجهود التي بذلت من قبل رجال هيئة السلامة الوطنية على تعاونهم المستمر مع مديرية أمن الجفارة، وعلى ما قاموا به من جهد في إخماد النيران بالسيارة وإنقاذ محطة الوقود.