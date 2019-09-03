رئيس «المؤقتة» يخصص 18 مليون دينار لجامعة بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 04:24 مساء
رئيس وزراء الحكومة المؤقتة يعقد اجتماعا لمتابعة سير العمل بجامعة بنغازي، 3 سبتمبر 2019 (إنترنت)

أمر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، بتخصيص 8 ملايين و836 ألفا و551 دينارا لجامعة بنغازي كميزانية تقديرية للصرف على سير العملية التعليمية وتطبيق معايير الجودة من إجمالي، وذلك كمرحلة أولى من 49 مليونا و800 ألف دينار حتى 2022.

وقرر الثني في اجتماع عقد بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة اليوم الثلاثاء، صرف ما قيمته 9 ملايين و200 ألف دينار لتوفير كافة التجهيزات والمعدات والأدوات المكتبية والقرطاسية للجامعة وفروعها وكلياتها.

كما وافق على تغطية تكاليف إنشاء الموقع الإلكتروني للجامعة، بالإضافة إلى الموافقة على فتح المجال لتشغيل مصحة الجامعة والمستوصف الجامعي من خلال الاستثمار لصالح الجامعة.

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وناقش الاجتماع مشاريع الصيانة وإعادة إعمار الجامعة التي تعرضت للضرر من قبل الجماعات الإرهابية من خلال متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 928 لسنة 2018 والقاضي بمنح الإذن بالتعاقد على تنفيذ مشاريع بقيمة 52 مليونا و848 ألفا و917 دينار للجامعة.

وحضر الاجتماع، كل من: «وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ورئيس جامعة بنغازي الدكتور عزالدين الدرسي، وعميد كلية الطب بالجامعة الدكتور آدم البرغثي، إضافة إلى مدير الإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء الأستاذ عبالرازق الجريبي، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء الأستاذ رضا الفريطيس».

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