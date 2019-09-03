«الرئاسي» لسفير تركيا: حسم معركة طرابلس عسكريا

الدكتور محمد عماري زايد يلتقي سفير تركيا في ليبيا، 3 سبتمبر 2019 (إنترنت)

بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الدكتور" محمد عماري زايد"، خلال لقائه سفير دولة تركيا لدى ليبيا السيد "سرحات أكسن"، اليوم الثلاثاء آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأكد الدكتور"عماري"، على موقف حكومة الوفاق الواضح في التصدي للعدوان على طرابلس وحسم المعركة عسكريا بدحر المعتدي ، وأشار للمسار السياسي الذي يعد له المجلس الرئاسي بمشاركة كل مؤسسات الدولة وشرائح المجتمع لإنجاز مشروع وطني يخرج البلاد من أزمتها الحالية.

وتم التطرق خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، لزيادة حجم التعاون بين البلدين الصديقين في عديد المجالات، لاسيما التعليم والعمل على زيادة عدد الموفدين من الطلبة الليبيين إلى تركيا، ليشمل تخصصات العلوم الإنسانية والشريعة الإسلامية.

وشدد الدكتور" عماري زايد"، على ضرورة العمل لاستكمال المشاريع المتوقفة في مجال المواصلات والكهرباء بعودة الشركات التركية وتسريع عمل لجنة مراجعة العقود المتعثرة مع الشركات التركية.

واستعرض"، اللقاء، الوضع الدولي والتحركات السياسية للدول المعنية بالملف الليبي، وأهمية التنسيق بين ليبيا والدول الداعمة لها في جهودها لبسط الأمن وتحقيق الاستقرار في البلاد وإنهاء حالة التمرد.