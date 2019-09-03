بعد تعطّل 3 سنوات.. إزالة المخلفات لتنفيذ ازدواج الطريق الدائري الرابع

حملة لإزالة المخلفات والعشوائيات بالطريق الدائري الرابع, 3 سبتمبر 2019 (الإنترنت)

انطلقت حملة مشتركة بين جهاز الحرس البلدي بنغازي وجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة ببنغازي لإزالة المخلفات والعوائق والعشوائيات وفتح المسارات بالطريق الدائري الرابع من جزيرة سوق السيارات إلى تقاطع شارع العراق.

وقال الناطق باسم جهاز الحرس البلدي النقيب إبراهيم الطلحي، في تصريح لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إنه «جرى فتح المسارات وإزالة المخالفات التي تعيق تنفيذ المشروعات العامة المتوقفة لأكثر من ثلاثة أعوام، حتى تتمكن الشركات من القيام بعملها لتنفيد ازدواج الطريق الدائري الرابع».

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وأوضح الطلحي، أنه تمت إزالة الكثير من العشوائيات من مبانٍ مخالفة وسيارات مركونة في ساحات عامة ويشغلون الفضاء العام لغرض بيع تلك السيارات، مؤكدًا أنهم «عاقدون العزم للضرب بيد من حديد لتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة بالخصوص».

وطالب الطلحي، جميع المواطنين الشاغلين للفضاء العام بالساحة المقابلة للفندق البلدي بنغازي، خلف مستشفى العيون بنغازي، بالإزالة الفورية ويعتبر ذلك بمثابة الإنذار الأخير.

حملة لإزالة المخلفات والعشوائيات بالطريق الدائري الرابع, 3 سبتمبر 2019 (الإنترنت)

حملة لإزالة المخلفات والعشوائيات بالطريق الدائري الرابع, 3 سبتمبر 2019 (الإنترنت)