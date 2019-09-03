بعد تعطّل 3 سنوات.. إزالة المخلفات لتنفيذ ازدواج الطريق الدائري الرابع

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 03:39 مساء
حملة لإزالة المخلفات والعشوائيات بالطريق الدائري الرابع, 3 سبتمبر 2019 (الإنترنت)

انطلقت حملة مشتركة بين جهاز الحرس البلدي بنغازي وجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة ببنغازي لإزالة المخلفات والعوائق والعشوائيات وفتح المسارات بالطريق الدائري الرابع من جزيرة سوق السيارات إلى تقاطع شارع العراق. 

وقال الناطق باسم جهاز الحرس البلدي النقيب إبراهيم الطلحي، في تصريح لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إنه «جرى فتح المسارات وإزالة المخالفات التي تعيق تنفيذ المشروعات العامة المتوقفة لأكثر من ثلاثة أعوام، حتى تتمكن الشركات من القيام بعملها لتنفيد ازدواج الطريق الدائري الرابع». 

اقرأ أيضا: عميد بنغازي يبحث مع شركات مقاولات استكمال تنفيذ الطريق الدائري الرابع       

وأوضح الطلحي، أنه تمت إزالة الكثير من العشوائيات من مبانٍ مخالفة وسيارات مركونة في ساحات عامة ويشغلون الفضاء العام لغرض بيع تلك السيارات، مؤكدًا أنهم «عاقدون العزم للضرب بيد من حديد لتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة بالخصوص». 

وطالب الطلحي، جميع المواطنين الشاغلين للفضاء العام بالساحة المقابلة للفندق البلدي بنغازي، خلف مستشفى العيون بنغازي، بالإزالة الفورية ويعتبر ذلك بمثابة الإنذار الأخير.

حملة لإزالة المخلفات والعشوائيات بالطريق الدائري الرابع, 3 سبتمبر 2019 (الإنترنت)
حملة لإزالة المخلفات والعشوائيات بالطريق الدائري الرابع, 3 سبتمبر 2019 (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«حزب الله» ينشر «فيديو» لعملية استهداف آلية عسكرية إسرائيلية
عربى
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن ارتفاع إيراداتها 23% خلال يوليو
ليبيا
«البنتاغون» يطلق مشروعا «دفاعيا» أميركيا لمكافحة الأخبار المزيفة
دولى
فنان تركي يحول قطعًا عادية إلى أعمال فنية
ثقافة وفن
البابا فرنسيس يعلق بمصعد في الفاتيكان لمدة 25 دقيقة
دولى
تقرير غوتيريس: النزاع في ليبيا يرفع العجز إلى 10 مليارات دولار
ليبيا
«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح إذا شكل الإرهاب تهديدا جديدا
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
غوتيريس يبدي قلقه من اندلاع «حرب أهلية» في ليبيا
ليبيا
مصدر: محكمة النقض تستشعر الحرج في الطعن الليبي على تعويضات عائلة «حنا»
ليبيا
ريال مدريد في صدام ناري بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«أودي» تستعد لإبهار عشاقها (صور)