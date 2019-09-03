عميد بلدية سرت يتفقد أعمال الصيانة في معهد أسماء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 03:30 مساء
عميد بلدية سرت يتابع أعمال الصيانة في معهد أسماء 3 سبتمبر 2019 (بلدية سرت: الإنترنت)

انطلقت أعمال الصيانة في معهد أسماء للمهن الشاملة في سرت، صباح اليوم الثلاثاء، بواسطة شركة المسار المضيء للمقاولات، وقام عميد البلدية مختار المعداني، بزيارة ميدانية للمعهد المكون من طابقين ويشمل 24 فصلًا دراسيًا، بالإضافة إلى المرافق الإدارية والخدمية.

وأبدى المعداني، عددًا من الملاحظات المتعلقة بإجراء أعمال الصيانة التي تستغرق 4 أشهر ضمن مشروعات «صندوق دعم الاستقرار» التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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ورافق عميد البلدية في جولته، كل من: «مدير مكتب المشروعات بالبلدية عمر السوداني، ومدير شركة المسار المضيء للمقاولات أبوشناف بوستة، ومدير مكتب المعاهد المتوسطة فتحي زايد، ومدير المعهد أبوعجيلة احفيظة، ورئيس قسم الامتحانات مفتاح بن نائل، ورئيس قسم التوجية محمد أبوغالية».

ويعتبر معهد أسماء للمهن الشاملة في سرت من أقدم المؤسسات التعليمية بالمدينة، إذ افتتح في بداية الثمانينات ويقع في واجهة المدينة.

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