أسعار العملات الدولية والعربية بالسوق الرسمية

تباينت أسعار الصرف الرسمية للعملات الدولية والعربية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء.
وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي بفارق 0.0039 دينار، مسجلًا 1.4182 دينار اليوم مقابل 1.4143 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وانخفض الجنيه الاسترليني بفارق 0.0176 دينار مسجلا 1.7037 دينار مقابل 1.7213 دينار أمس، كما تراجع اليورو بمقدار 0.0024 دينار مسجلًا 1.5521 دينار مقابل 1.5545 دينار أمس.
وفي حين استقر سعر صرف الين الياباني عند مستوى 1.33 دينار، انخفض اليوان الصيني بفارق 0.0001 دينار مسجلًا 0.1974 دينار مقابل 0.1975 دينار. أما الليرة التركية فقد ارتفعت إلى 0.2439 دينار مقارنة بـ0.2426 دينار أمس، بفارق 0.0013 دينار.
على صعيد العملات العربية صعد الدرهم الإماراتي بفارق 0.0010 دينار، ليرتفع إلى 0.3861 دينار مقابل 0.3851 دينار أمس. أما الدينار التونسي فقد ارتفع بفارق 0.0003 دينار، ليسجل 0.4925 دينار مقابل 0.4922 دينار أمس، بينما حافظ الدينار الجزائري على مستوى 0.118 دينار ليبي الذي سجله الإثنين.