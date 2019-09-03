الثني يبحث مع عبدالرازق ميزانيات المرافق الصحية

لقاء عبدالله الثني، مع وزير الصحة الدكتور سعد عبدالرازق، 3 سبتمبر 2019، (الحكومة الموقتة)

بحث رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، اليوم الثلاثاء مع وزير الصحة الدكتور سعد عبدالرازق الميزانيات الخاصة بالمرافق الصحية عن النصف الثاني من هذا العام.

وجرى الاجتماع في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، حيث اطلع الثني على سير عمل وزارة الصحة، حسب بيان الحكومة الموقتة.

وأوضح عبدالرازق المستجدات الخاصة بسير العمل في مركز بنغازي الطبي وأوضاعه، مقدما شرح بنتائج رحلته إلى المملكة الأردنية الهاشمية لحضور حفل تخرج لعدد من العاملين بجهاز الإسعاف والطوارئ هناك، وكذلك زيارة بعض المستشفيات.

وفي أغسطس الماضي، عقد عقوب اجتماعا موسعا مع مدراء فروع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، استعرض خلاله أنشطة المركز، والبرامج التي يشرف عليها، ومدى استعداد المركز في مجابهة أي طارئ قد يحدث بالبلاد، إضافة إلى مناقشة أهم العراقيل التي تواجه فروع المركز في أداء مهامه المنوطة به من أجل القضاء على الأوبئة والأمراض، وعلى رأسها قلة الإمكانات المادية واللوجستية.