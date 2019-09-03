إنشاء مبنى جديد للسجل المدني بالإبيار أكتوبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 02:41 مساء
اجتماع أسامة الدرسي لبحث وضع السجل المدني في الإبيار، 3 سبتمبر 2019، (مصلحة الأحوال المدنية بنغازي)

قال مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي، عقيد أسامة الدرسي، اليوم الثلاثاء إن جهاز تنمية وتطوير المدن التابع للحكومة الموقتة سيبدأ العمل في إنشاء المبنى الجديد للسجل المدني في بلدية الأبيار، خلال شهر أكتوبر المقبل، ليكون أحد أهم السجلات بفرع بنغازي.

وعقد الدرسي اجتماعًا مع مجلس حكماء الأبيار، بحث خلاله وضع السجل في البلدية والمشاكل التي يعاني منها، حسب بيان المصلحة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحسب البيان، يعاني السجل المدني في الأبيار من نقص الإمكانات، وعدم توافر مبنى مناسب للموظفين، كما يتغيب عشرات الموظفين دون أعذار.

وأوضح الدرسي أن مصلحة الأحوال المدنية تعاني نقص الإمكانات، لكن فرع بنغازي لم يتوقف عن العمل، بل استمر في تقديم خدماته وفتح أبواب السجلات أمام المواطنين.

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