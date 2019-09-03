«صحة الوفاق» تطلق برنامجا للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 02:19 مساء
وزير الصحة بحكومة الوفاق، أحميد محمد بن عمر، (الإنترنت: أرشيفية)

أصدر وزير الصحة بحكومة الوفاق، أحميد محمد بن عمر، قرارا بتشكيل لجنة علمية عليا تتولى استحداث برنامج مجتمعي وطني متكامل للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتتولى اللجنة بموجب المادة رقم 2 من نص القرار، رقم 275 لسنة 2019، وضع الخطط والسياسات للحد من أعباء أمراض القلب والأوعية الدموية الصحية منها والنفسية والاجتماعية والاقتصادية على الفرد والمجتمع، حسب بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء.

وستمنح اللجنة، أمراض القلب والأوعية الدموية، الأولوية وتدرجها ضمن السياسات العامة والخاصة في كافة قطاعات الدولة، واعتبارها برنامجًا وطنيًا، إلى جانب استحداث السجل الوطني لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية.

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وبموجب القرار، ستجري اللجنة المسوحات الطبية لاكتشاف الأمراض المختلفة مبكرًا، فضلًا عن حل المشاكل المترتبة عن القصور في بعض التخصصات الأساسية النادرة مثل جراحة القلب للأطفال وتخدير الأطفال والدراسات الكهروفسيولوجية.

ويقع على عاتق اللجنة، الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية كحجر زاوية في الخدمات الصحية؛ لضمان وصول الخدمة لمستحقيها، بغض النظر عن مكان سكنهم، إلى جانب الاهتمام بالإسعاف بحيث يكون متطور وفعال، وتفعيل استعمال رقم هاتفي موحد في كافة ربوع ليبيا.

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