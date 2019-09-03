إصابة مدني برصاص في عملية سطو مسلح بطبرق

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 01:48 مساء
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي، (بوابة الوسط: تعبيرية)

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينه بنغازي مدنيًا أصيب برصاص في محل إقامته بإحدى المزارع في مدينه طبرق شرق البلاد. 

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن المستشفى استقبل عبدالسلام غيضان عبدالرحيم (48 عامًا) مصابًا بطلق ناري في الرجل اليمنى في محاولة سطو مسلح. 

وأوضحت البرغثي، أن ثلاثة أشخاص مسلحين دخلوا المزرعة لغرض السرقة، وأطلقوا عليه الرصاص ثم لاذوا بالفرار، دون أن يتمكنوا من سرقة أي غرض أو أموال بحسب المصاب، مشيرة إلى أنه بحالة صحية مستقرة، ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وتشهد طبرق، وعدد من المدن، ارتفاعا في نسبة جرائم السرقة، والتي تعود إلى انتشار السلاح بشكل كبير، وفيما يطالب الأهالي الأجهزة الأمنية المعنية بتشديد الإجراءات في مواجهة تلك الظاهرة.

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