«داخلية الوفاق» تبحث ضم شركة الورق والطباعة «للسيطرة الأمنية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 01:41 مساء
فتحي باشاغا خلال اجتماعه مع المدير العام لشركة الورق، 3 سبتمبر 2019، (داخلية الوفاق)

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، مع مدير عام الشركة العامة للورق والطباعة، إمكانية ضم الشركة إلى وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة، أن الهدف من الضم هو السيطرة الأمنية على الشركة، ومتابعة ومراقبة المطبوعات الصادرة عن الشركة، والوقوف على نواقص واحتياجات الشركة لاستئناف العمل بها، حسب بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووفق البيان، سيمكن القرار، الوزارة من الوقوف على نواقص واحتياجات الشركة لاستئناف العمل بها من جديد. حضر اللقاء رئـيس لجنة حصر أملاك وزارة الـداخلية, ورئـيس مـكتب شـؤون الضباط بالوزارة.

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