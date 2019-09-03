«صحة الوفاق» تسعى إلى إعادة تشغيل قسم العظام في «طرابلس المركزي» خلال 3 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 12:21 مساء
وكيل «صحة الوفاق»، محمد عيسى، خلال زيارته مستشفى الهضبة، 11 أغسطس 2019، (صفحة الوزارة)

قال الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، إن الوزارة لديها خطة خلال الثلاثة أشهر القادمة، تتمثل في إعادة تشغيل قسم العظام الذي خرج عن الخدمة قبل 10 سنوات، وتفعيل البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء داخل مستشفى طرابلس المركزي.

ووجه عيسى العناصر الطبية بجميع المستشفيات والمراكز الصحية بضرورة أدائهم واجباتهم على أكمل وجه، خصوصا العاملين في أقسام حساسة كالعنايات والحوادث، ولا سيما بعد صدور قرار تعديل المرتبات، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأشار عيسى إلى أن تقديم الخدمات الطبية يبنى على 3 أسس رئيسة هي «بيئة العمل والتجهيزات والأدوية والمستلزمات والموارد البشرية»، معقبا: «يمكن التحكم في العاملين الأول والثاني، خصوصا بعد توجه الوزارة إلى تنفيذ مشروعات الصيانة والتجهيز للمرافق الصحية وإمدادها باحتياجاتها».

واختتم: «نحن طموحون.. ليست العناصر الأجنبية فقط القادرة على الإنجاز، فكوادرنا أيضا لديها القدرة على ذلك، ونحن نسعى إلى التطوير، ويمكننا القيام بخطوات جيدة للوصول إلى الهدف».

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