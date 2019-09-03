«الجوف النفطية» تطلب معدات لتنظيف سائل الحفر من «شلمبرجير»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 11:50 صباحا
اجتماع مسؤولي «الجوف النفطية» و«شلمبرجير» في تونس، 3 سبتمبر 2019، (صفحة شركة الجوف)

عرض مسئولو شركة الجوف للتقنية النفطية، على نظرائهم في شركة شلمبرجير أوروبا وأفريقيا، احتياجات الشركة، ومنها توفير معدات متطورة لتنظيف سائل الحفر.

وتطرق الاجتماع، الذي عقد في تونس، إلى بحث الأنظمة المتطورة في مجال هندسة سوائل الحفر، كما طلب مسؤولو «الجوف النفطية»، تقديم المساعدة في توفير المواد المستعملة في عمليات الحفر والإنتاج بأسعار منافسة، وتقديم كافة المساعدة الفنية لبعض الأنشطة، حسب بيان الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأبدى مسئولو «الجرف النفطية» اهتمامهم أيضا في الحصول على فرص تدريب لتطوير العناصر الفنية، وتوفير بعض المواد الكيميائية الخاصة بالمعالجة وخاصة في مجال إنتاج الغاز.

ومن جانبهم، قدم مسؤولو «شلمبرجير»، شرحا لكافة الإمكانات لديهم في مجال الحفر والإنتاج، والتي من خلالها يمكن تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها شركة الجوف.

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على التواصل لتعزيز النقاش حول النقاط السابقة، والتعاون من أجل تقديم التقنية الحديثة التي تخدم قطاع النفط، وتحسين الخدمات التي تقدم إلى الشركات المشغلة.

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