الانتهاء من صيانة معهد أسماء للمهن الشاملة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 11:38 صباحا
اجتماع المجلس البلدي سرت لتوقيع محضر استلام معهد أسماء، 3 سبتمبر 2019، (بلدية سرت)

أعلنت بلدية سرت، اليوم الثلاثاء، انتهاء أعمال صيانة معهد أسماء للمهن الشاملة في المدينة، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ووقع عميد البلدية، مختار المعداني، محضر إجراءات التسليم، ليبدأ المعهد العمل فورا، وقد شملت أعمال الصيانة مرافق المعهد، الذي يضم 24 فصلا دراسيا، بتكلفة وصلت إلى نحو 750 ألف دينار.

وقال مدير مكتب الإعلام في البلدية، محمد الأميل، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، إن المشروع استغرق أربعة أشهر، ويأتي ضمن مشروعات صندوق دعم الاستقرار في ليبيا، التى ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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ويعتبر معهد أسماء للمهن الشاملة في سرت من أقدم المؤسسات التعليمية بالمدينة، إذ افتتح في بداية الثمانينات ويقع في واجهة المدينة.

وقع أيضا على محضر التسليم، منسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بسرت، الدكتور القذافي البطي، ومدير إدارة مشروعات البلدية عمر السوداني، ومدير شركة المسار المضيء للمقاولات أبوشناف أبوستة، ومدير مكتب المعاهد الفنية والمتوسطة بسرت، فتحي زايد، كما حضر مراسم التوقيع عضو المجلس المكلف بمتابعة ملف التعليم والشباب، صالح عيادة.

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