تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار بالطريق الدائري الرابع في بنغازي

بدء أعمال تنفيذ شبكة تصريف المياه بالطريق الدائري الرابع ببنغازي، 3 سبتمبر 2019، (صفحة البلدية)

أعلنت بلدية بنغازي، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار بالطريق الدائري الرابع، استعدادا لفصل الشتاء.

وتعد شبكات تصريف المياه ضمن الخطة المعدة من البلدية لحل مشكلات تكدس مياه الأمطار، قبيل دخول الشتاء، بحسب بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويشرف على أعمال الشبكة، مكتب المشروعات في البلدية، وينفذها شركة مزايا الخير، كما تتابعه أيضا الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

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وتشهد بنغازي تنفيذ عدة مشروعات ضمن برنامج إعادة الاستقرار إلى المدينة، ومنها رصف المدن، وتقييم الخسائر التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة في المدينة، وأيضا محاولة إعادة الوجه الحضاري للمدينة، وخاصة المباني الأثرية بها، حسب تصريحات سابقة لرئيس الحكومة الموقتة، عبد الله الثني.