عضو «بلدي الرياينة» تؤدي القسم في «الحكم المحلي»

عضو المجلس البلدي الرياينة، فاطمة الشيباني تؤدي القسم بـ«الحكم المحلي»، 2 سبتمبر 2019، (صفحة الوزارة)

أدت عضو المجلس البلدي الرياينة، فاطمة الشيباني، القسم القانونية أمام وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر اليوم الثلاثاء بديوان الوزارة، وذلك بحضور مدير مكتب الوزير مهندس حسين صالح.

يذكر أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية قررت إعادة انتخاب فئة المرأة في بلدية الرياينة خلال شهر يونيو الماضي، بعد وقوع خطأ مطبعي في اسم إحدى المرشحات، حسب تصريح المكتب الإعلامي إلى «بوابة الوسط».

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وفي 2 يوليو الماضي أعلنت اللجنة نتيجة الانتخابات بفوز المرشحتين فاطمة الشيباني نصر بعد حصولها على 258 صوتا، وفي المرتبة الثانية عالية عون المبروك بـ131 صوتا.