وزارة المواصلات تبحث تطوير مطار زوارة لاستقبال الرحلات التجارية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 01:22 صباحا
اجتماع بوزارة المواصلات لبحث تطوير مطار زوارة, 2 سبتمبر 2019 (وزارة المواصلات)

بحث وزير المواصلات في حكومة الوفاق الوطني، المهندس ميلاد معتوق، أمس الإثنين، مع أعضاء من مصلحة المطارات والطيران المدني وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات والمركز الوطني للأرصاد الجوية، الاحتياجات اللازمة لتطوير مطار زوارة ليكون قادرا على استقبال رحلات شركات الطيران التجارية بما في ذلك مشروع استطالة المهبط وتوسعة ساحة وقوف الطائرات وتوسعة صالة المغادرة بمحطة الركاب.

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ووفق بيان للوزارة، فإن الاجتماع بحث أيضا عددا من المشاريع الأخرى التي تخص الجانبين الجوي والبري وتوفير الأجهزة والمنظومات والاحتياجات اللازمة لتشغيل المطار بما يتناسب مع المعايير المحلية والدولية.

وأوضحت الوزارة، أن الاجتماع انتهي للاتفاق على عقد اجتماع فني بين مصلحة المطارات وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات اليوم الثلاثاء، لإدراج الاحتياجات ووضع الأولويات وتحديد القيم التقديرية اللازمة لتنفيذ المشروع وإحالتها للوزير.

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