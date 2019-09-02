الهيئة الفزانية: الغرب والشرق يتجاهلان مبادرتنا لحل أزمة مرزق.. ونحذر من حرب طاحنة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 11:25 مساء
شعار الهيئة الفزانية. (صفحة الهيئة على فيسبوك)

حذرت الهيئة الفزانية من دخول مدينة مرزق في حرب جديدة، بسبب تجاهل جميع الأطراف غربا وشرقا للمبادرة التي كانت قد أطلقتها لحل أزمة المدينة بتعاون كل من الأهالي والتبو.

وشددت الهيئة في بيان لها اليوم، على أن المبادرة التي قدمتها تلقى رضا الطرفين، «ولكن لم نتمكن من تحديد مواعيد عاجلة مع المجلس الرئاسي ولا مجلس النواب ولا مجلس الدولة، كما أننا لم نجد غير التجاهل من وسائل الإعلام المؤيدة للمجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة؛ وكذلك الحكومة المؤقتة؛ ولم نتمكن أيضا من عرض المبادرة على الأمم المتحدة».

وأعلنت الهيئة الفزانية، الأربعاء الماضي، عن مبادرة تستهدف إحلال السلام والهدوء في مدينة مرزق جنوب غرب البلاد التي تصاعدت فيها أعمال العنف بين قبائل التبو والأهالي منذ مطلع الشهر الماضي، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي بالتعاون مع «جميع أهل المساعي الحميدة من كل مناطق ليبيا، وعلى الأخص أعيان وشيوخ وحكماء فزان».

وتدعو المبادرة، التي اطلعت عليها «بوابة الوسط»، إلى اعتبار مرزق مدينة محايدة خالية من المظاهر المسلحة، وتشكيل لجنة قضائية لتقصي الحقائق وحصر الأضرار بهدف تعويض المتضررين.

الهيئة الفزانية تعلن مبادرة لإحلال السلام في مرزق

وأوضحت الهيئة أن تجاهل المبادرة سيؤدي إلى استمرار أزمة تشريد الأهالي ودخول المدينة في حرب جديدة طاحنة لا يمكن التكهن بنتائجها، مطالبة الأهالي والتبو بمرزق بالتنسيق مع الهيئة الفزانية للبدء في تنفيذ بنود المبادرة وعدم انتظار أي جهات من خارج فزان لتفعيلها.

وزير الدولة لشؤون المهجرين يبحث توفير احتياجات النازحين ببلدية مرزق

وتابعت أن ليبيا تتعرض لموجة كبيرة من الفتن ودفع الليبيين لمزيد من الصراعات والفوضى، قائلة «على العقلاء في فزان أن يسارعوا لإنقاذ مرزق، مما يخطط لها بسبب إهمال كل الجهات السيادية والحكومية لأهلها وتركهم في ظروف قاسية مرعبة؛ هذا غير التحريض والدفع بالأزمة لمستويات أخطر لو وصلناها فسيصعب وربما يستحيل الحل كلما امتد الصراع وطال عليه الزمن».

ومنذ مطلع الشهر الماضي، تشهد مرزق اشتباكات عنيفة بين المكونات الاجتماعية في المدينة، تسببت في مقتل العشرات ونزوح مئات العائلات إلى خارج المدينة ومناطق آمنة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«حزب الله» ينشر «فيديو» لعملية استهداف آلية عسكرية إسرائيلية
عربى
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن ارتفاع إيراداتها 23% خلال يوليو
ليبيا
«البنتاغون» يطلق مشروعا «دفاعيا» أميركيا لمكافحة الأخبار المزيفة
دولى
فنان تركي يحول قطعًا عادية إلى أعمال فنية
ثقافة وفن
البابا فرنسيس يعلق بمصعد في الفاتيكان لمدة 25 دقيقة
دولى
تقرير غوتيريس: النزاع في ليبيا يرفع العجز إلى 10 مليارات دولار
ليبيا
«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح إذا شكل الإرهاب تهديدا جديدا
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
غوتيريس يبدي قلقه من اندلاع «حرب أهلية» في ليبيا
ليبيا
مصدر: محكمة النقض تستشعر الحرج في الطعن الليبي على تعويضات عائلة «حنا»
ليبيا
ريال مدريد في صدام ناري بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: أضواء سيارتك لامعة جديدة بهذه الطريقة