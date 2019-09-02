وزير الدولة لشؤون المهجرين يبحث توفير احتياجات النازحين ببلدية مرزق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 08:50 مساء
وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين، يوسف جلالة، مع اللجنة المكلفة من بلدية مرزق, 2 سبتمبر 2019 (حكومة الوفاق)

التقى وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين، يوسف جلالة، ظهر اليوم الإثنين، اللجنة المكلفة من بلدية مرزق لبحث توفير احتياجات النازحين، واستعراض التقرير الخاص بالاحتياجات الأساسية العاجلة لنازحي المدينة، وسبل توفير الدعم الإنساني لهم جراء الاشتباكات التي وقعت بالمدينة.

ووفق بيان لحكومة الوفاق، تم خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مناقشة احتياجات النازحين بالبلديات المستضيفة بالجنوب، التي ستعمل اللجنة العليا لشؤون النازحين على متابعة توفير الدعم لها مع المجلس الرئاسي.

مصالحة مرزق.. المؤسسات الليبية هي الضمان الوحيد

ومنذ مطلع الشهر الماضي، تشهد مرزق اشتباكات عنيفة بين المكونات الاجتماعية في المدينة، تسببت في مقتل العشرات ونزوح مئات العائلات إلى خارج المدينة ومناطق آمنة.

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