باشاغا: الاستهداف المتكرر لمطار معيتيقة «عمل جبان» استهدف شل حركة الطيران

اجتماع باشاغا ومعتوق ومسؤولي وزارتي الداخلية والمواصلات ومصلحة الطيران والمخابرات. (وزارة الداخلية)

وصف المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، الهجمات والاستهداف المتكرر الذي تعرض له مطار معيتيقة شرق العاصمة طرابلس بأنه «عمل جبان» استهدف شل حركة الطيران بالمطار وإيقاف تقديم الخدمات للمواطنين المسافرين.

جاء تصريح باشاغا خلال اجتماع عُـقد بمقر وزارة المواصلات، مساء اليوم الإثنين، بحضور المفوض بالوزارة المهندس ميلاد معتوق ووكيل وزارة المواصلات ورئيس جهاز المخابرات الليبية ورئيس مصلحة الطيران وعدد من مسؤولي شركات الطيران.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص لمناقشة «الوضع بمطار معيتيقة الدولي والمخاطر والسلامة نتيجة الاعتداء المتكرر عليه بشبه يومي، الذي أدى إلى إصابة عدد من الحجاج وإصابة الطائرات، والنظر في إمكانية وضع خطة لمعالجة هذا الموقف وتأمين المطار والعاملين به والمواطنين والمسافرين واستئناف الرحلات به».

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وقال باشاغا خلال الاجتماع: «إن هذه الهجمات والاستهداف المتكرر في الآونة الأخيرة على المطار أدى إلى توقف حركة الملاحة به»، موضحًا أن «هذه الهجمات لم تطل المرافق فقط في المهبط، بل أدت إلى إصابات في الطائرات وصالة الركاب وإصابة عدد من المواطنين».

وبحسب ما نشرته وزارة الداخلية فإن باشاغا أكد في كلمته أيضًا خلال الاجتماع «أن هذه الهجمات تعتبر عملًا جبانًا لاستهداف الركاب والطائرات، وذلك لشل حركة الطيران وتقديم الخدمات للمواطنين لغرض السفر إلى الأماكن التي يردونها».

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يشار إلى أن ثلاث شركات طيران قررت تسيير رحلاتها من مطار مصراتة الدولي بدلًا عن مطار معيتيقة الدولي، نظرًا لاستمرار إغلاق الأخير بعد تعرضه لقصف فجر السبت الماضي، حين كان يستعد لاستقبال دفعة من حجاج بيت الله الحرام، ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي.

وأعلنت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، من جهتها التنسيق مع شركات الطيران بشأن مواعيد تشغيل الرحلات من وإلى مطار مصراتة، بعد نقل رحلات الطيران عبر هذا المطار في أعقاب القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة أول من أمس.

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وأكد مدير مطار مصراتة الدولي، عادل قزيط لـ«بوابة الوسط» أن الاستعدادت جارية بالمطار لاستقبال الرحلات الجوية التي جرى تحويلها من مطار معيتيقة في طرابلس إلى مطار مصراتة، مشيرًا إلى أن اجتماعًا طارئًا عُـقد في الساعات الأولى من صباح اليوم، الإثنين، للجنة «الخانات الزمنية» لجدولة الرحلات المحولة على المطار.