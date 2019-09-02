باكستان تقدم خمسة مقاعد دراسية للطلاب الليبيين في ثلاثة تخصصات علمية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 06:26 مساء

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، الإثنين، أن الحكومة الباكستانية قدمت «خمسة مقاعد دراسية للطلاب الليبيين للعام الجامعي 2019-2020» في ثلاثة تخصصات علمية هي «الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، والهندسة».

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إن ذلك يأتي «في إطار التعاون القائم بين حكومة الوفاق الوطني في ليبيا وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية» ضمن «برنامج المساعدة التقنية العلمية».

ودعت وزارة التعليم الطلاب الليبيين الراغبين «في الاستفادة من هذه المقاعد من حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، إلى الاطلاع على معايير القبول وبرنامج الدراسة والوثائق المطلوبة ومواعيد التقديم عند طريق الدخول على موقع وزارة التعليم الباكستانية على شبكة الإنترنت».

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