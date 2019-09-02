رئيسا مجلس النواب والحكومة الموقتة يناقشان مستجدات الأوضاع الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 06:17 مساء
اجتماع المستشار عقيلة صالح والثني في قرنادة. (الحكومة الموقتة)

ناقش رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، «مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد واستتبابها، إضافة إلى مشاريع الحكومة الموقتة في مختلف البلديات»، وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الحكومة الموقتة إن الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيسها عبدالله الثني بمنطقة قرنادة خُصص «لبحث عديد الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الشأن العام على الساحتين المحلية والدولية».

وأضافت أن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اطلع خلال الاجتماع «على مستجدات العمل في هذه المشروعات ونسب إنجازها، وكذلك اطمأن على استتباب الأوضاع الأمنية، حاثًّا على بذل المزيد من الجهد في سبيل توفير كل سبل الخدمات للمواطن حيثما كان».

وأشارت إلى أن الاجتماع جرى بحضور وزير الداخلية، المستشار إبراهيم بوشناف، ووكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة، اللواء يونس فرحات، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، اللواء خليفة حسني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن ارتفاع إيراداتها 23% خلال يوليو
ليبيا
«البنتاغون» يطلق مشروعا «دفاعيا» أميركيا لمكافحة الأخبار المزيفة
دولى
فنان تركي يحول قطعًا عادية إلى أعمال فنية
ثقافة وفن
البابا فرنسيس يعلق بمصعد في الفاتيكان لمدة 25 دقيقة
دولى
تقرير غوتيريس: النزاع في ليبيا يرفع العجز إلى 10 مليارات دولار
ليبيا
«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح إذا شكل الإرهاب تهديدا جديدا
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
غوتيريس يبدي قلقه من اندلاع «حرب أهلية» في ليبيا
ليبيا
مصدر: محكمة النقض تستشعر الحرج في الطعن الليبي على تعويضات عائلة «حنا»
ليبيا
ريال مدريد في صدام ناري بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: أضواء سيارتك لامعة جديدة بهذه الطريقة