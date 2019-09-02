«مواصلات الوفاق»: تنسيق مواعيد الرحلات عبر مطار مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 03:46 مساء
من الاجتماع التنسيقي بشأن نقل حركة الطيران من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة بمقر وزارة المواصلات اليوم (وزارة المواصلات)

أعلنت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، عن التنسيق مع شركات الطيران بشأن مواعيد تشغيل الرحلات من وإلى مطار مصراتة، بعد نقل رحلات الطيران عبر هذا المطار في أعقاب القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة أول من أمس.

جاء ذلك عقب اجتماع وكيل الوزارة هشام عبد الله أبو شكيوات مع رئيس مصلحة المطارات، ومدير عام مطار مصراتة الدولي، وأعضاء من المجلس البلدي مصراتة، حسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة المواصلات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وناقش الاجتماع «الأوضاع التشغيلية والتنسيق في تسهيل نقل حركة الطيران من مطار معيتيقة الدولي إلى مطار مصراتة الدولي، وتوفير كل الإمكانيات والسبل التي تضمن راحة المسافرين».

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وقررت 3 شركات طيران تسيير رحلاتها من مطار مصراتة الدولي بدلًا من مطار معيتيقة الدولي، نظرًا لاستمرار إغلاق الأخير بعد تعرضه لقصف فجر السبت الماضي، حين كان يستعد لاستقبال دفعة من حجاج بيت الله الحرام، ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي.

وأسفر القصف عن إصابة 4 مواطنين بينهم 3 حجاج (امرأة ورجلان) ومواطن آخر، حسب وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، التي أشارت إلى إصابة 30 حالة أخرى من الحجاج بإغماء وارتفاع في معدلات الضغط والسكري نتيجة للهلع.

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