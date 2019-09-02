وفد قبلي و3 نواب يتوجهون للقيادة العامة لمعرفة ملابسات اعتقال الحاسي

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 02:58 مساء
موظفو الرقابة الإدارية خلال وقفة احتجاجية، 2 أغسطس 2019، (بوابة الوسط)

توجه وفد من قبائل المنطقة الشرقية ونائب عن منطقة القبة ونائبان عن البيضاء، إلى مقر القيادة العامة في الرجمة، اليوم الإثنين، لمعرفة ملابسات التحفظ على رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي.

وقال أحد أقارب الحاسي - تحفظ على ذكر اسمه - في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الحاسي استدعي صباح أمس الأحد لاجتماع في القيادة العامة، صحبة عدد من الشخصيات، بينهم رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، ثم طلب من مرافقيه العودة، دون أي تبريرات عن احتجاز الحاسي.

ولم يستبعد أن يكون للموضوع علاقة بتقرير الرقابة الإدارية الأخير، وما أثير بشأن «التجاوزات الإدارية والمالية الواردة به»، مطالبًا بالكشف عن مصير الحاسي، واعتبر أن ما يتعرض له الآن «نوع من تقييد الحريات».

واعتقل الحاسي أمس على خلفية تقرير الهيئة للعام 2018، الذي صدر خلال أغسطس الماضي، «ورصد تجاوزات مالية وإدارية كبيرة للحكومة الموقتة».

وقال الحاسي، إن الهيئة قدمت التقرير إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لمساءلة الحكومة الموقتة والجهات الواردة بالتقرير، حسب تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، عقب صدور التقرير.

واليوم أعلن أعضاء وموظفو الهيئة، أنهم سيعلقون العمل حتى الإفراج عن الحاسي، موضحين، في بيان خلال وقفة احتجاجية في البيضاء، أن «المساس بالهيئة وقياداتها من خلال استدعاء رئيسها، وتقييد حريته، دون الرجوع إلى السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، يعتبر مساسًا بهيبة الدولة ومؤسساتها».

اقرأ أيضا: بعد القبض على الحاسي.. وقفة احتجاجية لموظفي هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء

كما تضامن أعضاء وموظفو الهيئة فرع المرج، مع الحاسي، مؤكدين، في بيان، أنه لم يصدر التقرير منفردًا، وإنما «هو خلاصة جهد العاملين بإدارات وفروع ومكاتب ووحدات الهيئة».

ولا يعد هذا أول تقرير يرصد تجاوزات مالية وإدارية للحكومة الموقتة، إذ سبقه آخر، صدر في فبراير الماضي، ورصد تجاوزات الحكومة العام 2017، ومنها عدم تسييل الأموال اللازمة لتوفير الاحتياجات الضرورية لعمل المستشفيات والمراكز الصحية من أدوية ومعدات طبية.

كما أوقفت هيئة الرقابة الإدارية وزير الحكم المحلي في الحكومة الموقتة محمد الفاروق عبد السلام بوبكر، لمدة ثلاثة أشهر للتحقيق معه، على خلفية تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية بشأن تعاقدات وتكليفات بالمخالفة للقانون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن ارتفاع إيراداتها 23% خلال يوليو
ليبيا
«البنتاغون» يطلق مشروعا «دفاعيا» أميركيا لمكافحة الأخبار المزيفة
دولى
فنان تركي يحول قطعًا عادية إلى أعمال فنية
ثقافة وفن
البابا فرنسيس يعلق بمصعد في الفاتيكان لمدة 25 دقيقة
دولى
تقرير غوتيريس: النزاع في ليبيا يرفع العجز إلى 10 مليارات دولار
ليبيا
«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح إذا شكل الإرهاب تهديدا جديدا
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
غوتيريس يبدي قلقه من اندلاع «حرب أهلية» في ليبيا
ليبيا
مصدر: محكمة النقض تستشعر الحرج في الطعن الليبي على تعويضات عائلة «حنا»
ليبيا
ريال مدريد في صدام ناري بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: أضواء سيارتك لامعة جديدة بهذه الطريقة