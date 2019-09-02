اجتماع موسع لحل أزمة «شح المياه» في سرت وضواحيها

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 02:53 مساء
اجتماع المجلس البلدي سرت لبحث أزمة نقص المياه، 2 سبتمبر 2019، (بلدية سرت)

عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا لمتابعة أزمة «شح الإمداد المائي عن المدينة وضواحيها». 

وأشار مدير مكتب الإعلام والعلاقات بالبلدية، محمد الأميل، في تصريح ل«بوابة الوسط»، إلى الاتفاق على ضخ 50 ألف متر مكعب من المياه لخزان شركة المياه المجاور لجامعة سرت، و50 ألفا لخزان القرضابية اعتبارا من اليوم.

وخلص الاجتماع، بأن يتابع جهاز الحرس البلدي سرت ومكتب شركة المياه بسرت، بالتعاون مع مديرية الأمن، سيارات نقل المياه الخاصة، وذلك فيما يتعلق بـ«تسعيرة البيع» مراعاة للمواطنين.

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وأعلنت البلدية، وصول مياه النهر الصناعي للمدينة، بعدما عانت من مشكلة نقص المياه لأكثر من 15 يوما، موجهة الشكر إلى «كل من ساهم في التواصل مع الإدارات المختصة»، وطالبت المواطنين بـ«المساعدة في ترشيد استهلاك المياه»، حسب بيانها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

حضر الاجتماع، عضوا المجلس البلدي سرت، غيث عبد الله، وإبراهيم مليطان، ومدير إدارة المرافق المحلية بالبلدية، ورئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى مصطفى محمد عبدالجليل، ومدير موقع سرت بالجهاز التنفيذي للنهر الصناعي، ومدير مكتب المشروعات ببلدية سرت، ومدير مكتب الإعلام ببلدية سرت، ومدير مكتب الشركة العامة للمياه، ومدير مكتب حماية المستهلك بالبلدية، ومندوب عن فرع جهاز الحرس البلدي سرت.

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