تباين آداء العملات الدولية في السوق الموازية

تباين آداء العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية مقابل الدينار اليوم الإثنين.

وتراجع سعر صرف الدولار الأميركي بفارق قرش واحد، مسجلا 4.20 دينار مقارنة بـ4.21 ، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

لكن سعر الجنيه الإسترليني ارتفع بفارق قرشين اثنين، مسجلا 5.04 دينار مقابل 5.02 دينار أمس، في حين حافظ اليورو على مستوى 4.64 دينار.

وصعدا الليرة التركية بفارق قرش واحد، مسجلة 0.73 دينار مقابل 0.72 دينار أمس، وهو الفارق تفسه الذي سجله الدينار التونسي الذي ارتفع إلى 1.46 دينار ليبي مقابل 1.45 دينار ليبي.