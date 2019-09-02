سلامة يؤكد أهمية دور الجامعة العربية في إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 01:50 مساء
لقاء المبعوث الأممي غسان سلامة مع أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، 2 سبتمبر 2019، (البعثة الأممية)

أكد المبعوث الأممي للدعم في ليبيا، غسان سلامة، أهمية دور جامعة الدول العربية «في إيجاد حل سياسي دائم يعيد الاستقرار لليبيا».

وبحث سلامة مع أمين عام الجامعة، أحمد أبو الغيط، التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، بحسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليببيا على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الإثنين.

من جانبه، رحب أبو الغيط بالجهود التي يبذلها سلامة من أجل إحياء العملية السياسية في ليبيا.

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ووصل سلامة مساء أمس الأحد إلى القاهرة؛ للقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث من المقرر أن يجتمعان اليوم، حسب جريدة الأهرام الحكومية المصرية، التي لم تورد تفاصيل أخرى بشأن هذا اللقاء.

وفي 29 يوليو الماضي، قدم سلامة إحاطته الدورية حول تطورات الأوضاع في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي، التي جدد خلالها التحذير من اتساع النطاق الجغرافي للعنف في ليبيا، وأكد الحاجة الملحة لحشد الدعم الدولي من أجل وقف التصعيد العسكري، والعودة إلى طاولة المفاوضات لاستئناف العملية السياسية.

ودعا المبعوث الأممي إلى البناء على الهدنة التي عقدت خلال فترة عيد الأضحى الماضي، مطالبا بتنظيم «اجتماع دولي بمشاركة الأطراف الليبية المؤثرة؛ لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية».

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